Polémica sobre patentes tras el lanzamiento de la Pinarello Dogma 10 2017

Tras la presentación de la nueva Pinarello Dogma 10, Víctor Mayor CEO de la marca taiwanesa Velocite Tech que acusa a Pinarello de usar su diseño de tubo inferior cóncavo en el cuadro de la Bolide TT y la Dogma F10. Diseño utilizado en 2015 en su modelo de carretera Velocite Syn.

Te dejamos la carta de Víctor Mayor CEO de la marca taiwanesa Velocite Tech y la contestación de Cicli Pinarello SpA para que juzgues por ti mismo.

Carta abierta de Víctor Mayor CEO de la marca taiwanesa Velocite Tech

Estimado Pinarello,

Estoy personalmente halagado de que les guste mi diseño cóncavo tubo inferior tanto que lo utilizaron no sólo en el cuadro de la Bolide TT, sino también en el Dogma F10 que acaban de anunciar. Si no hubiéramos patentado el diseño cóncavo del tubo inferior, habría sido muy halagador que una marca de bicicletas conocida como la suya eligió usar nuestro diseño, validando así el año de desarrollo que yo personalmente puse en él. Por desgracia, en realidad tenemos tres patentes en el diseño cóncavo del tubo inferior. Una patente de diseño en China (ZL2015 2 0139826.6), una es una patente de diseño en Taiwán (D 170607) y luego está la principal, una patente de invención válida por 20 años también concedida en Taiwán (I562931). Tanto Taiwan como China son signatarios de la OMPI, al igual que Italia.

Al principio le advertí a este problema en mayo de 2016 una vez que observé nuestro diseño y la demanda asociada de rendimiento aerodinámico en la bicicleta Bolide TT, del que sólo obtuve un silencio completo hasta julio, cuando tres miembros de su equipo de ingeniería al comprobar mi perfil de LinkedIn por alguna razón (16 de julio para ser exactos). No hablaron conmigo, ni nadie en nuestra compañía. Supongo que visitar mi perfil de LinkedIn fue considerado suficiente.

Nuestro bufete de abogados le envió una carta el 21 de julio de 2016 informándole formalmente de nuestras preocupaciones con respecto a su uso de nuestra propiedad intelectual sin discutir su uso justo con nosotros. Su bufete de abogados respondió el 4 de agosto y declaró que debido a las largas vacaciones de agosto en Italia se nos respondería “no antes de mediados de septiembre de 2016.” Estamos a 10 de enero de 2017 y todavía hay ninguna respuesta a nuestras preocupaciones. En su lugar hoy lanzó su segundo modelo que utiliza nuestra propiedad intelectual, el nuevo Pinarello Dogma F10.

Encuentro esto personalmente perturbador, ya sea porque este es mi trabajo personal que usted decidió utilizar por su cuenta y porque nunca podríamos establecer un diálogo significativo con usted con respecto al uso justo o compensado de nuestra propiedad intelectual. Podría entender que tal vez usaste nuestra propiedad intelectual por accidente cuando hicieron el nuevo Bolide TT. Después de todo averiguar quién posee las patentes no es tan simple y en la industria de la bicicleta tal vez, no es la norma para investigar el espacio de propiedad intelectual antes de seguir adelante con un nuevo diseño.

Sin embargo, con el nuevo Dogma F10 su uso de nuestra propiedad intelectual es deliberado. Sabes que nos pertenece. Usted fue notificado. Usted eligió no comprometerse con nosotros. ¿Qué esperan que suceda después?

Por lo tanto, espero que esta carta los anime a al menos hablar con nosotros sobre el uso de nuestra propiedad intelectual. Puede ponerse en contacto con nuestro bufete de abogados cuyos detalles tiene o puede encontrarme en LinkedIn tal como me encontró antes, o incluso utilizar un formulario de contacto en nuestro sitio web aquí: Contacto

Sinceramente, Víctor Mayor CEO de Velocite Tech. Co., Ltd

Contestación de Cicli Pinarello SpA

En relación a la “Carta abierta a Cicli Pinarello SpA” publicada por el Sr. Víctor Major, CEO de Velocite Tech, en velocite-bikes.com, Cicli Pinarello ha afirmado lo siguiente:

Cicli Pinarello SpA, como empresa líder en el sector del ciclismo, trata las cuestiones de Propiedad Intelectual con gran seriedad, siendo en este caso Pinarello titular de la patente.

Si bien es cierto que el señor Sr. Major, a través de su bufete de abogados taiwanés, escribió a Pinarello en julio del 2016, también es cierto que Pinarello contestó rápidamente (el 4 de agosto), a través de su bufete de abogados, señalando que el comunicado del señor Sr. Major carecía de información esencial, ya que ni siquiera identificaba los productos de Pinarello a los que se refería ni explicaba por qué dichos productos infringían supuestamente las patentes del señor Sr. Major. Información imprescindible y de carácter obligatorio cuando se habla de un plagio o infracción similar.

El gabinete de abogados de Pinarello solicitó a los abogados de Mr. Major que aclararan dicha información y señalaron que la respuesta de Pinarello debía esperarse “no antes de mediados de septiembre de 2016, siempre y cuando, entretanto, se reciba la información mencionada anteriormente”. Información que Pinarello aún estaba a la espera de recibir cuando Sr. Major decidió publicar su “Carta Abierta”.

En la misma carta, los abogados de patentes de Pinarello también indicaron a el Sr. Major el hecho de que las bicicletas con cuadros aerodinámicos han estado en el mercado durante años, llegando incluso a ser un ejemplo.

Sin embargo el Sr. Major no envió ni la información solicitada ni contestó a la respuesta de Pinarello a su solicitud de aclaraciones, que ahora sí ha publicado en su “Carta abierta”.

Sin embargo, aunque el Sr. Major no respondiera a la solicitud de Pinarello por error, ha publicado su “Carta Abierta” calificando a Pinarello como posible “ladrón” al usar un diseño patentado sin permiso y sin siquiera responder a una carta legal.

Aunque Pinarello entiende que su comportamiento puede beneficiar la notoriedad de Sr.Major considera de injusta la reacción ya que él mismo optó por no responder a Pinarello. Cicli Pinarello SpA estaba y está dispuesto a tratar el asunto con el Sr. Major, pero no tolerará y tomará las medidas necesarias contra cualquier declaración no basada, explícita o implícita, que lo califique de infractor o “ladrón”.