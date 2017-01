Yoann Barelli se une al Dakine Bike Team

Dakine está emocionado de dar la bienvenida al equipo de bike a Yoann Barelli. Yoann estará equipado con Dakine de pies a cabeza, usando ropa, guantes, mochilas y protecciones. Su colaboración con Dakine da comienzo a la vez que su nueva colaboración con la marca andorrana de bicis Commençal.

Francés de nacimiento y residente en Whistler, BC, Yoann es un ejemplo de rider que ama tanto estar en la montaña sobre su bici que ha ideado el modo de hacerlo día si y día también. Con experiencia en DH – se proclamó campeón de Francia en 2004 – se ha convertido en uno de los corredores de Enduro más respetados, metiéndose en el “top ten” mundial. Es conocido por su versatilidad en cualquier tipo de terreno y sobre cualquier tipo de bici, así como por su sentido del humor. Los espectadores del Crankworx Whistler 2016 fueron testigos de la combinación de ambos cuando le vieron bajarse la A-Line ¡sobre su bici de ciclocross!

“Dakine siempre ha sido LA “marca de freeride” para mi, la marca que los riders más radicales usan. ¡Cuando oigo la palabra Dakine, me imagino a Aggy marcándose un backflip en un salto de diez metros!” – dijo Yoann. “Unirme a esta marca es para mi un auténtico logro en mi carrera de atleta profesional, me siento muy especial. He estado usando los productos Dakine durante más de un mes y la calidad de todo lo que hacen es fantástica, cada detalle cuenta para ellos, sienta fenomenal ponerte algo y darte cuenta de que es, simplemente, perfecto. Estoy deseando entrenar, viajar, competir y correr mis aventuras con mi nueva equipación Dakine.”

El director europeo de Marketing Deportivo y Comunicación Dakine, PJ Rueda, afirmó: “Estamos felices y orgullosos de recibir a Yoann en nuestra familia. Verdaderamente, representa todo lo que Dakine significa: habilidades estelares sobre una bici en combinación con una actitud humilde y divertida. ¡Bienvenido al equipo! “

Verás a Yoann luciendo su nueva equipación Dakine en sus próximos eventos, tales como la Santa Cruz Andes Pacifico Enduro Race del 9 al 14 de febrero y las pruebas de la Enduro World Series Giant Toa Enduro en Nueva Zelanda en marzo y Shimano Enduro en Tasmania en abril.