Video: Primaflor-Mondraker-Rotor en la Costa Blanca Bike Race 2017

Notable desenlace de la Costa Blanca Bike Race para los ciclistas de PMRA Racing Team, que presentaba a cuatro equipos en una competición UCI dividida en cuatro etapas a desarrollar por la provincia de Alicante. Sobresaliente para las féminas, que han firmado un pleno de segundos puestos en las diferentes jornadas de esta prueba. La brasileña Raiza Goulao y la portuguesa Joana Monteiro han hecho gala de una excelente regularidad durante toda la semana, a pesar de una caída de la lusa el primer día que le obligó a competir con un vendaje en la mano. Su buena actuación les ha valido para concluir en un meritorio segundo lugar de la general.

Raiza Goulao: “Para mí ha sido una carrera impresionante, nunca había participado en una prueba de este tipo con un equipo que me ayudase con tanta ilusión. Estoy muy contenta de formar parte de PMRA Racing Team y de contar con el apoyo de fisios, mecánicos y demás. Para mí, la diferencia ha sido el clima entre nosotros. No es solamente un equipo; es una gran familia con un trato excelente y un ambiente genial. La carrera ha ido perfecta. Los recorridos eran bonitos y técnicos y he disfrutado mucho de la Mondraker Podium, una bici increíble. Estoy muy contenta por el resultado y Joana, mi compañera de equipo, también. Ahora seguiré entrenando en casa para preparar un gran desafío como la Andalucía Bike Race”.

Doble podio en categoría masculina

Por su parte, dispar para los tres dúos que Primaflor-Mondraker-Rotor ponía en liza en esta Costa Blanca Bike Race. Milton Ramos y Mario Costa han sido los mejores en la general, logrando subir al podio en la jornada del sábado tras un rendimiento muy regular desde el inicio. Un tercer puesto que han logrado mejorar este domingo Carlos Coloma y Catriel Soto en la cuarta etapa, con final en el castillo de Polop. La pareja de olímpicos aprovechó los días anteriores para acumular kilómetros de calidad de cara a futuros objetivos y decidió probarse con éxito en una última parcial de 40 km.

La cruz ha sido para Jesús Del Nero, quien competía en esta CBBR junto al catalán Ramón Sagüés. El madrileño abandonaba la carrera en la tercera jornada tras realizarse unas placas y detectar una fractura en las costillas que horas antes no le había impedido finalizar en un más que interesante octavo lugar en la cronoescalada de El Albir. Un puesto aún más meritorio tras conocer el alcance de su lesión.

Por último, la Costa Blanca Bike Race ha sido el estreno como corredor de PMRA Racing Team y embajador de Mondraker para Juan José Simón. El biker ha competido en la modalidad Half Individual (sábado y domingo), estrenándose con un tercer puesto élite el sábado.

Juan José Simón: “Contento por el debut. Lo he intentado en la última etapa pero al final he acabado por muy poco cuarto de la general élite. Ayer hice tercero, teniendo que salir el último y completando una remontada brutal. Ese tiempo que llevaba perdido me obligó a forzar y es posible que hoy lo haya notado. Pero, teniendo en cuenta que aún estoy algo verde, creo que es un buen resultado”.

Fotos y videos: David Acedo