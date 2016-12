Otro que no podía faltar en la moda del Enduro en bici de montaña es Santa, o Papa Noel. Y es que el cambio climático no es una broma, y ha tenido que dejar sus renos y trineos por la falta de nieve para moverse con una bici por la montaña. Lo que no sabemos es si también se sumara a la moda de las bicis eléctricas o no caerá en la tentación.