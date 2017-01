Video: Guadalupe Rodríguez – “El deporte es parte de mi vida”

Guadalupe Rodríguez, “Lupe”, es una apasionada del deporte. No hay un solo día en el que no la veamos corriendo por el monte, en bici, o a cubierto nadando o en el gimnasio. Madre de tres hijos, dedica su vida a enseñar a los más pequeños y a otras mujeres los valores y beneficios de la práctica deportiva. Hasta hace bien poco, no había participado nunca en una competición, pero desde que lo probó, no ha parado de fijarse metas.

Para este 2017, con el apoyo de Macario Llorente y Pearl Izumi, Lupe quiere volver a subir a lo más alto en el Campeonato de España de duatlón de larga distancia y conseguir la medalla en el Campeonato de Europa que se disputa en nuestro país. Si se lo ha propuesto, seguro que lo consigue.

:: ¿Quién es Guadalupe Rodríguez?

Una mujer normal, madre de tres hijos y apasionada del deporte,. Tanto que a pesar de los quehaceres de una familia de cinco miembros y del trabajo, nunca ha dejado la práctica deportiva.

:: ¿Cuándo empezaste a montar en bici?

Desde muy pequeña, mi padre era otro amante de la bici, siempre viví rodeada de ellas.

:: ¿Qué modalidades te gustan más?

Practiqué la mountain bike durante muchos años, pero en los últimos he estado más centrada en el triatlón y el duatlón y por ello practico más con la bici de carretera.

:: ¿Tienes alguien que te apoye/equipo?

Tengo la suerte de contar con el apoyo de Macario Llorente. Actualmente soy “Local Hero” de la marca Pearl Izumi gracias a ellos.

:: ¿Cómo mejorarías el sector para que más mujeres se animasen a practicar deporte?

La mujer tiene un tremendo potencial en el deporte, por sus cualidades de trabajo, constancia e ilusión. Las marcas comerciales, los organismos públicos y los medios deberían de tenerlo en cuenta; potenciar eventos deportivos en los que se promocione la participación femenina , concesión de más ayudas y subvenciones a la mujer deportista, patrocinio de clubes femeninos, y es verdad que cada vez se ven en el mercado prendas y útiles orientados específicamente a la practica deportiva femenina, espero que siga así.

:: ¿Cuál ha sido tu mayor reto/locura sobre la bici?

He tenido varios con altas dosis de locura…quizá el mayor haya sido el Raid de Aventura Tierra Viva. Fueron siete días de carrera sin parar de orientación y supervivencia en la Patagonia. Más de 700 km de bici por la cordillera de los Andes, sumados a 300 de treking y 70 de remo.

:: ¿Qué planes deportivos tienes para 2017?

Repetir el campeonato de España de duatlón de larga distancia, campeonato de Europa de duatlón (aprovechando que se celebra en España), y algunos triatlones, el que más ilusión me hace por su dureza y belleza del entorno es el triatlón de Alpe d’Huez.

:: ¿Cómo entrenas normalmente?

Entreno todos los días, algunas semanas descanso un día, y practico las tres disciplinas del triatlón, evidentemente no las tres cada día. La que más disfruto, con diferencia, es la bici.

:: ¿Un sueño como deportista?

Trabajo como entrenadora de adultos y de niños. Mi sueño se cumple todos los días pudiendo transmitirles y compartir con ellos mi entusiasmo y mi ilusión por la práctica deportiva. También, y para esta temporada sería volver a conseguir el campeonato de España de Duatlón en mi categoría y el Europeo.