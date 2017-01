Video: El Movistar Team listo para el Tour Down Under 2017

El Tour Down Under (15-22 enero) abre la 38ª campaña del conjunto de Eusebio Unzué en la máxima categoría del ciclismo mundial.

Como cada año, Movistar Team iniciará su 2017 disputando el Tour Down Under (martes, 17-domingo, 22), primera cita del UCI WorldTour sobre seis etapas -dos de ellas, las de Paracombe (miércoles, 18) y Old Willunga Hill (sábado, 21), pequeños finales en alto- precedidas por el critérium People’s Choice Classic (domingo, 15), terreno ideal para hombres rápidos y escaladores explosivos.

La expedición azul viajará este fin de semana a Adelaida con dos de sus fichajes para la nueva campaña: Carlos Barbero, que será su baza para las llegadas en grupo, y Víctor de la Parte. Completarán la alineación inaugural del conjunto telefónico Jasha Sütterlin, Gorka Izagirre, Marc Soler y los hermanos José y Jesús Herrada.

