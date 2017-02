Un nuevo caso de corte con frenos de disco en carretera – Owain Doull (Team Sky) en Abu Dhabi Tour

El corredor del Team Sky Owain Doull sufrió una caída en la primera etapa del Abu Dhabi Tour 2017 asegurando que sufrió un corte en su pie izquierdo con el disco del freno del corredor Marcel Kittel del Quick-Step Floors.

Tras la etapa, el corredor del Sky afirmaba estar seguro de que eran los rotores de freno de disco de Kittel lo que había cortado su zapato y su pie:

“El disco de freno cortó mi zapato, y fue eso lo que me realizo el corte”, dijo Doull mientras era atendido de otras heridas en la espalda. “Ha ido directamente a través de mi zapatilla y mi pie. Que suerte qué no ha sido en mi pierna, si hubiese sido en la pierma me hubiese cortado directamente”.

¿Estamos ante un nuevo caso de “maniobra” en contra de la implantación de los frenos de disco en el pelotón, o realmente crees que un disco pudo hacer ese corte?.

Although fortunately for me the disk brake went through my shoe and not my leg. Disk cut straight through my shoe into my foot pic.twitter.com/b6HMe7hRMb

— Owain Doull (@owaindoull) 23 de febrero de 2017