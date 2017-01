Un Alemán vende en eBay una colección de 60 bicis clásicas de carretera por 35.000 dolares

Un coleccionista alemán de bicicletas ha puesto a la venta una colección de 60 bicicletas clásicas en eBay. Esta colección representa una oportunidad única de poder comprar un pedazo de historia de ciclismo de carretera.

Aunque en el anuncio sólo hay cuatro fotografías generales en una se ve parte de la colección colgada en una pared en un edificio de Blieskastel, Alemania. El precio de la colección es de 35.000 dólares. En el anuncio hace mención a que la intención del vendedor era preservar y cultivar la herencia del ciclismo.

Entre las 60 bicicletas de carretera completas hay 35 bicicletas de marcas clásicas como Colnago, Pinarello, Chesini, Denti, Barelli, Messina y Peugeot, además de 15 cuadros de bicicletas sueltos.

La descripción del anuncio describe las bicicletas o cuadros de las siguientes marcas: Colnago, Pinarello, Chesini, Denti, Barelli, Messina, Bianchi, Champion, Paganini, Bataglin, Geminiani, Faggin, Kotter, Cilo, Enik, Jan Jansen, Gentleman, Raleigh, Diamond , Alan, Koga Miyata, Motobecane, Peugeot, Mercier, Eddy Schütz, Lejeune, Bim Diederich, Charles Pelissier, Raymond Poulidor, Jacques Anqueteil, Jeannie Longo, Hinault, Puch, Velotec, Schauff, Gerber. El vendedor también proporciona detalles en su cuenta de Facebook que incluye más fotografías y vídeos de dentro de la colección. Las circunstancias que rodean la venta aún no están claras, aunque publicaremos más detalles a medida que los obtengamos.

Aunque las fotos de anuncio no se pueden ver todos los modelos dan una idea de el valor del lote de bicicletas.

:: Esta es una gran colección de bicicletas, ¿Cuánto tiempo te ha llevado a construir una colección de este tipo y cómo se logró obtener las bicicletas?

Tarde 30 años en lograr esta colección. He sido un apasionado de las bicicletas desde que tenía cinco años. Hoy soy el fundador de la marca de ropa de ciclismo FERVOR y propietario de una tienda de bicicletas en el suroeste de Alemania, cerca de la frontera francesa. Siempre tuve que compartir mis pertenencias con cinco hermanos y hermanas que tuve que ser muy creativo en dar a todos nosotros la oportunidad de montar en bicicleta. Crecí en el mundo de las carreras y participé en todo tipo de carreras de bicicletas de BMX a la bicicleta de montaña a la carretera y la pista.

Al principio estaba fascinado por las bicicletas de carreras que no siempre podía pagar lo que valían, así que empecé a recoger bicicletas donde las encontraba, a veces en la chatarra, a veces me daban bicicletas de sótanos o áticos donde permanecían abandonados durante años. A continuación, abrí una tienda de bicicletas y la través de ella comenzaron a llegarme a la tienda en lugar de tener que buscarlos.

:: En el anuncio dices tener 60 bicicletas para la venta, ¿Esto es la colección completa o es parte de algo mucho más grande?

No son todas las que tengo, me guardaré un pequeño número de bicicletas, no necesariamente las más caras o raras, pero si a las que más aprecio tengo porque están más cerca de mi corazón y pertenecen a la historia. Así que esta venta es más una elección personal que la decisión de un “coleccionista racional”.

:: Si fueras a escoger cinco aspectos destacados de la colección, ¿Cuáles serían?

Me resulta imposible decirlo. Para mí no es tan importante la marca de la bicicleta sino la historia que hay tras ella, hay algunas que se construyeron para correr en 1954 en el Campeonato del Mundo o los europeos. Fueron construidos por un constructor de cuadros en Metz, Francia, por lo que vienen con un sabor cercano que los hace queridos para mí.

:: ¿Las bicicletas fueron montadas para formar parte de algún tipo de exhibición?

A medida que el número de bicicletas crecía necesitaba un lugar para almacenarlos. Así que encontrar el lugar cerca fue un golpe de suerte. El edificio fue un granero en el siglo XVII, pero con su alto techo y su escasa iluminación se asemeja a un edificio sacro. La organización de las bicicletas en las paredes me ayudo a lograr más espacio, también ayudó a transformar un humilde edificio en un lugar adecuado de culto para la pasión de mi vida, el ciclismo.

:: Si un posible comprador quiere ponerse en contacto, ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?

Que me escriban a mi correo electrónico info@fervor.de

Fuente: www.bikeradar.com