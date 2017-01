Respuesta de ConBici a la propuesta del RACE del carnet por puntos, seguro y matricula para los ciclistas

En vista del interés y preocupación que ha suscitado la absurda y lamentable propuesta del Real Automóvil Club de España (RACE), en la que propone nada menos que tres medidas que desincentivarían definitivamente el uso de la bicicleta en España, planteando estudiar la posibilidad de hacer extensivo el carné por puntos a los ciclistas y obligarles a la posesión de un seguro y de llevar una matrícula para poder identificarlos.

Desde ConBici tenemos que decir:

1.- Que las intenciones de una entidad que funciona también como gestora de seguros, parecen obedecer a sus propios intereses.

2.- Que la DGT ya aclaró que cada una de estas medidas debe ser voluntaria y que no está justificada su aplicación con carácter general, pues desincentivaría el uso de la bicicleta.

3.- Que las más beneficiadas serían las propias compañías de seguros, pues a la inseguridad vial se añadiría la inseguridad jurídica, ya que en la práctica serían muchas las personas que no cumplirían estos requisitos. Y por tanto, en caso de accidente, verían sensiblemente reducidas sus necesarias y justas indemnizaciones.

4.- Que tenemos que favorecer medidas para que cada día haya más bicicletas y menos coches en calles y carreteras. Por los evidentes beneficios de las primeras y los graves consecuencias de los segundos en la salud pública y en el medio ambiente. Y por un modelo diferente de ciudad que no esté en su mayor parte ocupada por los vehículos a motor privados y por sus infraestructuras.

5.- Que quien genera el peligro son los coches, no las bicicletas. Por lo que hay que tomar medidas legislativas y estructurales, mediante un Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta, tendente a reducir el peligro que generan los coches por su potencia, su velocidad, su peso… y no cargando la responsabilidad a la víctima o al vulnerable.

6.- Que las víctimas por accidentes de coches, tanto mortales como con secuelas muy graves, se cuentan anualmente por millares, con graves lesiones craneoencefálicas y medulares. Y todos llevan el cinturón de seguridad. ¿Cuándo va a demandar el RACE el casco obligatorio para automovilistas y ocupantes de automóviles?.

7.- Que esto no sucede en ningún país y que seríamos el hazmerír del mundo. Y al RACE tenemos que recordarle que el día de los Inocentes fue el 28 de diciembre.

8.- ¿Y no querrá el RACE con esto una campaña gratuita de publicidad?…

El Secretariado de ConBici