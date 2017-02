¿Qué herramientas llevar y cómo transportarlas en nuestras rutas en bicicleta ?

Cuando salimos a montar con nuestra bicicleta de carretera, es fundamental llevar con nosotros las herramientas fundamentales para evitar quedarnos tirados en mitad de la carretera por culpa de un pinchazo o de una avería mecánica, fácil de solucionar. Hay que intentar ser lo más autónomo posible y no depender de ayuda externa.

Con respecto al tema de llevar herramientas en la bicicleta, se podría hacer una clasificación de ciclistas, los hay que con llevar el móvil ya les vale y en el otro extremo los que en caso de bomba atómica no solo llevan máscara y traje antirradiación, sino que también llevan víveres para 6 meses. Entre estos dos extremos que todos conocemos, hay una amplio abanico de posibilidades.

¿Cómo llevar las herramientas?

Desde mi punto de vista hay tres formas básicas para llevar nuestras herramientas en nuestra bicicleta de carretera, aunque existen más posibilidades, estas son las más populares entre los cicloturistas.

La más básica y menos aconsejable es llevar todo en los bolsillos del maillot, no solo por lo incómodo y porque la vida útil de nuestro maillot se verá muy reducida, sino porque en caso de caída podemos hacernos una grave avería en la espalda. No usar esta opción, dejar los bolsillos para guardar barritas y geles.

Las opciones más interesantes son la bolsa de sillín y el bote portaherramientas, hay quien lleva una opción u otra y quien lleva ambas. A mi particularmente la opción del bote es la que más me gusta, llevo el modelo de BBB TOOLS & TUBES L que es el más grande pero solo en invierno, irremediablemente cuando llegan las altas temperaturas, necesito llevar dos botes de agua porque bebo mucho, así que en verano llevo la bolsa en el sillín, en este caso llevo el modelo CURVEPACK, que es un poco más amplio de lo normal y me permite llevar absolutamente todo lo que necesito .



El bote guarda más la estética de la bicicleta, tiene una gran capacidad y la estanqueidad es total. Por otro lado la bolsa de sillín las puedes tener en varios tamaños en función de lo que queramos llevar, también las tienes de gran capacidad e impermeables. Eso sí en la zona en la que van ubicadas las bolsas propicia que se ensucian bastante más que el bote, debido a las salpicaduras de la rueda, por eso es tan importante que sea.

¿Qué herramientas llevar?

Multiherramienta

Una buena multiherramienta te puede sacar de muchos apuros, en nuestro caso llevamos la BBB MAXIFOLD L con 14 funciones, además de destornillador, desmontable, allen, torx y llaves fijas incorpora un tronchacadenas. En caso de que rompamos la cadena, el tronchacadenas nos salvará de quedarnos totalmente tirados y podremos repararla en cuestión de minutos, con esta multiherramienta queda perfectamente integrado y te evitas tener que llevarlo por separado.

Cámara

Al menos deberíamos de llevar una cámara por si pinchamos, para poder hacer una sustitución rápida y poder ponernos en marcha lo antes posible. Debemos de asegurarnos que la cámara que llevamos cumple con los requisitos de nuestras ruedas, no serías el primero en ponerse a reparar y darse cuenta que la válvula es más corta que el perfil de la llanta o la cámara más pequeña que la rueda.

Parches

Aunque parezca que han pasado de moda, no es así, son realmente útiles y conviene llevarlos siempre con nosotros, porque puede que no pinches nunca, pero llegará ese día tan temido por todos los ciclistas en que pinches varias veces seguidas y te quedes sin cámaras. Ahí es donde entrarán en acción nuestros amigos los parches, ocupan poco y no pesan nada. Usa siempre parches rápidos, son los que ya incluyen el pegamento, tan solo hay que buscar el pinchazo, lijar un poco y retirar la capa protectora del parche y apretarlo contra la cámara.

Bomba

Imprescindible llevar una bomba de inflado siempre con nosotros, deben de ser pequeñas y ligeras para que no sean un estorbo y permitirnos inflar las ruedas sea cual sea nuestro tipo de válvula. Nosotros en las rutas que hacemos llevamos siempre la bomba de BBB NanoRoad, esta bomba es de un tamaño muy reducido, por lo que se puede guardar con facilidad tanto en el bote como en la bolsa portaherramientas. Además se puede usar con válvula Presta o Schrader y puede meter hasta 8 bares de presión. Todo esto en 95 gr sin duda una gran pequeña bomba.

Adaptador válvula

Viene muy bien llevar este adaptador de válvula fina a válvula gorda, por si tenemos una gasolinera cerca de donde hemos pinchado o si simplemente tenemos las ruedas flojas. De esta forma no tendremos que darnos la paliza de están hinchando a mano la rueda, simplemente colocamos el adaptador y usamos el compresor para coches de la gasolinera.

Desmontables

Los desmontables nos facilitan enormemente la labor de poner y quitar la cubierta cuando pinchamos, sin ellos es muy probable que no pudiéramos realizar esta simple tarea. Suelen venir en pareja de tres como los de la casa BBB y lo más habitual es que sean de plástico o de algún tipo de resina para que sean ligeros y resistentes y con los bordes redondeados para evitar morder la cámara en el proceso de colocación.

Bridas

Las bridas han abierto un gran abanico de posibilidades en el mundo de la bicicleta, gracias a ellas se han podido hacer reparaciones de emergencia de lo más variopintas, desde cubiertas rajadas pasando por sillines con la base partida etc… tienen multitud de usos y pueden sacarnos de verdaderos aprietos. Llevar siempre con vosotros 4 o 5 bridas, pesan y ocupan poco y son realmente útiles.

Guantes

Unos guantes de látex como los que llevan los médicos, nos pueden venir muy bien en caso de tener que manipular la cadena o algún elemento de nuestra bicicleta que esté lleno de grasa. No ocupan nada y evitaremos llegar a casa con toda la ropa llena de grasa.

Trapo

Envolver todas las herramientas y utensilios en un trapo evitará esos ruidos que tanto nos molestan en bicicleta y además en caso de tener que quitar tornillos o piezas podemos dejarlos sobre el trapo para que no se pierdan o si hay que limpiarlos.

Dinero

Es recomendable llevar siempre un billete guardado, por si algún día se nos olvida la cartera en casa y no tenemos dinero para tomar algo, hacer una llamada o volver en taxi o tren para casa. Nos sacará de un apuro en el momento más insospechado.

Eslabón rápido

En caso de partir la cadena, nos vendrá muy bien como complemento al tronchacadenas el tener un eslabón rápido, gracias al cual podremos arreglar rápidamente la cadena y además no tendremos que acortar su longitud. Hay un eslabón rápido diferente para cada tipo de cadena.

Navaja

La navaja nos permitirá desde sacar algún pincho/clavo de la cubierta a cortar una brida o cortar el pan para el bocata, no ocupa mucho lugar y su utilidad está más que demostrada. Hay multiherramientas que incorporan una.

¿Qué añadirías tú a esta lista?

Distribuidor BBB en España: Motordealer