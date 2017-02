Primeras impresiones del nuevo equipo de Toni Ferreiro, el Merida Bikes

Tras la retirada de la alta competición de Hermida, parece ser que tendremos a otro español vistiendo los colores de una de las marcas más importantes a nivel internacional, Merida Bikes. ¡Felicidades Toni Ferreiro!.

Para la temporada 2017 este ha sido uno de los objetivos del equipo de MERIDA para añadir un ciclista de Enduro a la alta competición.

El palmarés de Toni es muy extenso, en el se incluyen tres campeonatos de España de Descenso y dos campeonatos de Enduro en categoría Elite. Además de eso, alcanzó la 27ª posición en su primer año en las Enduro World Series (EWS). En particular, la primera ronda en Chile (12ª posición) y un impresionante 4º puesto en la ronda en Argentina mostraron su potencial. Toni se une a MERIDA Bikes para competir a nivel nacional e internacional con la ONE-SIXTY 8000, debutando en el próximo evento de Valparaíso en Chile los días 18 y 19 de febrero.

“Creemos que Toni es el ciclista perfecto para lo que estamos buscando en MERIDA; Él tiene una sólida base en competición y trae con él mucha experiencia con un historial prometedor. Además, es un ciclista internacional con interesantes proyectos de futuro en la disciplina de Enduro. Toni combina experiencia y ambición y estos son dos atributos que comparte con nuestra marca. Creemos firmemente que esta firma revela claramente nuestra intención de desempeñar un papel importante en la disciplina Enduro”, comenta MERIDA.

Sobre la bici: Desarrollada desde cero, la ONE-SIXTY 2017 es el último proyecto de suspensión completa en el que se ha invertido una cantidad casi sin precedentes de dedicación y pasión. El objetivo era crear una bici de Enduro super-versátil que combina un manejo ágil e inspirador con un bajo peso. Gracias al sofisticado triángulo principal de carbono y al triángulo trasero fabricado con la nueva aleación 6013, el peso completo del cuadro llega a poco más de 2.500g. Su geometría súper agresiva con longitud de vainas de 430mm, un “reach” de 445mm (en talla M) y un ángulo de dirección de 65.3º hace que la ONE-SIXTY sea un verdadero arma para el Enduro. La combinación de la geometría moderna y suspensiones de 170 mm y 160 mm ‘Float Link’ de recorrido garantiza que la ONE-SIXTY se pueda manejar sobre las pistas más exigentes de hoy con facilidad. La nueva estrella de suspensión total de la marca combina las últimas tecnologías, como ejes Boost, Smart Entry, tecnología ‘Metric Shock’ y transmisiones 1x específicas, incluyendo el nuevo Eagle X01 con 12 velocidades en el modelo superior. La gama ONE-SIXTY se compone de tres modelos: 8000 (top of the range), 7000 y 5000.

Toni Ferreiro comentó lo siguiente sobre sus primeras impresiones de la ONE-SIXTY: “Simplemente montándolo, me sentí muy cómodo, es un bicicleta con un punto en geometría. Me di cuenta instantáneamente de lo manejable que es. Es muy ágil pero sigue siendo super estable en secciones rectas rápidas. En cuanto a pedaleo, es muy eficiente y se puede pedalar súper duro sin perder ningún poder como el pedaleo no afectar negativamente en la suspensión trasera. La bici mantiene una posición equilibrada, reduciendo la probabilidad de que los pedales golpeen piedras y rocas para que le permita ganar unos segundos en cada descenso sin darse cuenta “.

Más detalles sobre la ONE-SIXTY en www.merida–bikes.com.es