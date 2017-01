Orbea presenta el Orbea Factory Team con Ibon Zugasti y Tomi Misser

Orbea apuesta desde siempre por aliarse con equipos de la más alta competición –el mítico Euskaltel Euskadi en su momento, en la actualidad el Team Cofidis y el Clif Pro Team porque son el mejor banco de pruebas para nuestras bicicletas.

Pero hay otras formas de vivir el ciclismo desde dentrocon carreras no destinadas únicamente a Pros que cada vez más atraen la atención de miles de apasionados de la bicicleta en todo el mundo, pruebas populares y festivales o experiencias de marca. Como la Cape Epic, Sea Otter, Orbea Monegros u otras Clásicas populares…-.

Por ello las marcas como Orbea buscan formar equipos propio, que les representen en esas pruebas formadas por personas que llevan toda la vida respirando por y para el ciclismo, y que a la vez siguen estando a un brutal nivel competitivo para dar guerra en competiciones de gran exigencia.

El Orbea Factory Team formado por Ibon Zugasti y Tomi Misser cumplen esos criterios. Que mostraran cómo es el ciclismo desde dentro en algunas de las principales citas del año: Tour de Francia, Copa del Mundo de XC de Vallnord…

Además de competir en algunas de las pruebas más exigentes del calendario ciclista como la Cape Epic – su primer gran objetivo de la temporada y, para muchos, el Tour de Francia del Mountain Bike- y estarán en marchas míticas como la cicloturista Cyclo de Flandes, que se celebra un día antes del aún más mítico Tour de Flandes.

Ibon y a Tomi son de sobra conocidos por los aficionados y sino podrás seguirles a través de las redes sociales del Orbea Factory Team (en Facebook e Instagram), de los perfiles de Orbea en Twitter y YouTube y en los propios canales de Ibon (Blog, Instagram, Youtube, Twitter, Facebook y Strava) y Tomi (Facebook, Twitter e Instagram).

A través de sus vídeos, reflexiones, imágenes y post en redes sociales vas a disfrutar del ciclismo, te vas a divertir, vas a aprender y comenzarás a fijarte en cosas que antes te pasaban desapercibidas. Por supuesto, el Orbea Factory Team está abierto a todas las sugerencias, preguntas y peticiones que los usuarios de la comunidad Orbea queráis hacernos.

El Orbea Factory Team es también un proyecto al que próximamente se incorporaran nuevos miembros orientados a la competición en Enduro y que nos sorprenderán con sus retos imposibles y vídeos formativos.

El Capo y la leyenda del MTB

Si no conoces a Ibon Zugasti y Tomi Misser, deja que te los presentemos.

Ibon Zugasti es, en sus propias palabras, “un tío con más o menos facultades para el ciclismo que dejó su trabajo para hacer lo que más le gusta: dormir, comer e ir en bici”. Como obviamente no le podemos entrevistar mientras duerme, y descartada la opción de la comida, hemos tenido que hablar con él mientras hacía escaleras de pretemporada en Barcelona, su lugar de residencia.

Nada a lo que no esté acostumbrado ya que, según Tomi Misser, “ir con Ibon en la bici es como ir con la radio encendida, porque realmente no calla en todo el viaje”. Para Tomi, “Ibon es una persona muy abierta y simpática, con el biorritmo cambiado. Es tipo murciélago, vive más de noche que de día, no tiene horarios. Funciona a impulsos, tiene muy claro lo que tiene que hacer. Sabe lo que le gusta, que es el ciclismo, y se dedica al cien por cien a ello”.

“Yo soy como soy. Toda mi vida he sido como soy y voy a seguir siendo así”, nos dice Ibon. Si algo le caracteriza es su frescura y naturalidad. Y, sobre todo, que siempre dice lo que piensa, caiga quien caiga. Por encima de marcas, modas y patrocinios. Tal vez por eso tiene más de 54.000 seguidores en Instagram, 14.000 en Twitter, 30.000 en Facebook, 24.000 en Youtube y 12.000 en Strava. En total más de 150.000 sumando todas las redes.

En cuanto a Tomi Misser, Ibon le define como “una leyenda del Mountain Bike”. Y no es una exageración. En el año 90 Tomi ya fue Campeón de España de descenso juvenil y campeón de España de XC. Ha sido un avanzado a su época, un deportista que abrió camino al MTB en aquellos años 90 cuando con una única bici se hacía todo: XC, Descenso… En esta última disciplina fue Campeón de Europa en 1996 y ha sido una referencia mundial. Subcampeón del mundo de Rally, 15 veces campeón nacional, Subcampeón del Mundo XCO Master…en definitiva, la historia del Mountain Bike en España no se entiende sin el apellido Misser.

“Tengo muchas ganas de hacer equipo con Tomi”, comenta Ibon, “porque es un chaval impresionante. Técnicamente es una maravilla: tengo 44 años, pero con él cada día que salgo sigo aprendiendo”.

¿Qué es una Zugastada?

Si sigues a Tomi e Ibon en Imparables, proyecto al que siguen vinculados y del que Orbea también forma parte, ya te habrás dado cuenta de que entre ellos hay un feeling especial, y que particularmente Ibon tiene un lenguaje propio que, sin darnos cuenta, muchos ya hemos incorporado a nuestro vocabulario ciclista: capo, bicho, mandar algo o a alguien al palco… o las Zugastadas.

Muchos hablan de Zugastadas, pero pocos saben que el término fue acuñado por un compañero de aventuras de Ibon sobre la bicicleta durante mucho tiempo: “Él le llamaba Zugastada -rememora Ibon- a hacer una cosa sin un sentido aparente, pero que en realidad tiene sentido. Es como ‘hostia, parece que hace el tonto, pero muy tonto no es’: ¿Me explico o no?”.

Llámalo locura con propósito, llámalo hábitos peculiares, una Zugastada es llevar pedaleando sin parar desde 1993 y seguir con la misma pasión del primer día. O haber competido con su bici en 26 países y confesar que “prefiero un país todos los días con bici que 26 sin bici”: Zugastadaza.

El Orbea Factory Team compartirá diversas experiencias con Imparables. En febrero acudirán a “The Pioneer” –para entendernos, una Cape Epic en pleno verano de Nueva Zelanda– y que harán juntos en julio el Camino de Santiago, con alguna sorpresa más que te iremos desvelando.

:: Pero, exactamente… ¿Qué va a hacer el Orbea Factory Team?

“Vamos a explicar más lo que se vive dentro de las competiciones”, señala Tomi: “Vamos a vivir más la competición. Creo que por eso el Orbea Factory Team va a ser un equipo y un canal diferente: viviremos la experiencia y la contaremos desde nuestro punto de vista. Aparte de que sea divulgativo y que la gente aprenda, intentaremos que se lo pasen bien viendo los vídeos”.

“En Flandes, por ejemplo, -nos dice El Capo Zugasti- me apetecería transmitir bien los nervios y la preparación de un ciclista que está sudando la carrera, pero también contar el ambiente tan especial que se vive en Bélgica, donde el ciclismo es una religión. Mucho más importante que el fútbol”, concluye: “Hablar con ciclistas que vayan a disputar, pero también con algún entusiasta de los que están con la bandera de Flandes y transmitir lo que es el ciclismo allí. Que quien nos siga y vea los vídeos pueda palpar los adoquines”.

“A lo mejor en Vallnord vemos cómo las bikers del Clif Pro Team preparan sus bicicletas y por qué las preparan de esa manera”, retoma Tomi: “O podemos dar una vuelta al circuito con ellas y que nos cuenten por qué una trialera la trazan de una manera y no de otra, el antes o después de una competición…”.

Sin duda, la larga experiencia de Ibon Zugasti y Tomi Misser sobre la bicicleta asegura que las ideas les fluyan a borbotones en cualquier escenario ciclista del mundo. Con un añadido interesante: “Ibon y yo somos de mundos diferentes –señala Tomi-, él es más experto en carretera y yo en MTB. Así que, cuando vayamos a una prueba de carretera a mí me surgirán dudas sobre cosas que el dará por hechas y viceversa. De este modo de complementarnos creo que van a surgir cosas interesantes”.

“Casi sin darnos cuenta hemos creado de forma natural un proyecto con el que estamos muy ilusionados”, concluye Ibon: “Nos espera un año de ensueño. Estoy convencido”.

El Orbea Factory Team llevará en carretera la Orca con Shimano Dura-Ace Di2, ruedas Mavic Cosmic Pro Carbon o Mavic Ksyrium Pro Carbon, cubiertas Mavic Yksion Pro, componentes FSA y sillín Prologo.

En montaña competirán con Alma y Oiz más Sram Eagle, plato de 36 con el piñón nuevo de 10-50 y montaje FSA + Mavic con Cubiertas Maxxis. Además, usarán ropa Orca y el casco R10. El Orbea Factory Team contara con el apoyo de Orca, Gaes, Rotor y Mavic.