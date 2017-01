Nuevas Orbea Occam TR y AM 2016 – Presentación

Volver a casa.

Es la esencia de la bicicleta de montaña. Perderse por el monte, descubrir nuevos caminos, llegar a la cima, largas horas disfrutando de nuestros mejores senderos.

El espíritu del mountain bike está presente en cada bici de montaña que Orbea fabrica, pero, tras años de grandes innovaciones tecnológicas, el boom del Enduro o los nuevos estándares de ruedas, los de Mallabia deseaban realizar un giro de 180º y poner su punto de mira de vuelta a casa, en busca sus raíces, de lo que realmente nos gusta e importa..

Esto no quiere decir que esta tercera generación de Occam vuelva al pasado, hay que seguir avanzando, hay que ir puliendo cada nueva tecnología, simplificarlas, hacerlo tan sencillo que no tengamos que preocuparnos más que de pedalear y disfrutar del paisaje. Lo que siempre hemos deseado.

Son dos los nuevos modelos de Orbea Occam 2016 que tendremos en las tiendas este Septiembre y que hemos tenido la suerte de probar durante varios días en un lugar al que muchos nos gustaría llamar “casa,” este lugar no es otro que Ainsa, en Huesca, con su infinita red de senderos, contrastes de paisajes inimaginables donde perdernos durante horas y horas, y pueblos volcados con el turismo activo junto al Centro de BTT Pirineo Zona Zero.

Los dos nuevos modelos se denominan Occam TR (Trail) y la Occam AM (All mountain). Dos filosofías de bici con un mismo espíritu. La primera, la Occam TR, orientada para aquellos ciclistas que aman la velocidad y eficiencia de las ruedas de 29” junto a las largas jornadas pedaleando sobre su sillín, y la segunda, la Occam AM, ideal también para aquellos amantes de las largas rutas que encuentran en las bajadas la máxima diversión. Occam TR, ruedas de 29” con 120mm de recorrido, y Occam AM con ruedas de 27,5 y 140mm de recorrido.

Su cuadro estará disponible tanto en carbono como en aluminio, con tres diferentes montajes de serie cada uno, pero además a través del programa MYO de Orbea, cuentas con la posibilidad de elegir tanto color junto con la gran mayoría de los componentes de tu Occam.

Simplificar. La nueva Occam 2016 elimina el punto de giro en la puntera trasera, justo entre vaina y tirante. Un punto de giro menos en el sistema de suspensión, un problema menos. Para poder realizar esto sin que el funcionamiento de la suspensión se vea afectado, Orbea adopta la tecnología UFO presente en su modelo OIZ, creando unos tirantes que “flexan” arriba y abajo, realizando la misma función que haría el punto de giro en la puntera. A parte de olvidarnos de tener que mantener un rodamiento más, se ha conseguido aligerar el triángulo trasero casi 140 gramos y también ganar en rigidez lateral de todo el tren trasero sustancialmente. Lógicamente, esta tecnología solo está disponible en los modelos de carbono, en los de aluminio se seguirá usando el eje concentrico.

Orbea, escuchando las necesidades y sugerencias tanto de sus corredores como de los propios usuarios de todo el mundo, ha limado cada uno de los detalles donde era posible limar. El cableado ahora es totalmente interno, con guías que facilitan el cambio y mantenimiento de cables y camisas, así como la posibilidad de montar los sistemas de cambios electrónicos actuales del mercado.

El nuevo sistema Boost 148 en los bujes traseros ha traído consigo grandes mejoras, y Orbea ha querido aprovechar cada una de ellas. Pasar de 142mm de ancho a 148mm en el eje trasero y moviendo unos 3mm la línea de cadena hacia afuera, permite crear a Orbea una caja de pedalier más ancha y a su vez acortar aun más las vainas, en total 10mm, sin que esto penalice en la rigidez y ganando en el paso de rueda. La nuevas vainas de la Occam se quedan en una asombrosa cifra de 425 y 435mm en 27,5 (AM) y 29 (TR) pulgadas respectivamente.

Y te preguntarás… ¿Tanto acortar las vainas al final nos quedamos sin bici…?. Acortar las vinas permite mejorar la tracción el las subidas y el manejo de la bici, hacer un tren trasero mucho más rígido y crear un triangulo delantero más largo usando a su vez potencias más cortas. Aunque suene a cuento chino, son mejoras que notaremos sustancialmente en el manejo de nuestra bici.

Las nuevas Occam permiten utilizar cubiertas de hasta 2,4″ de anchura, algo que muchos usuarios agradeceran, sobre todo en el modelo Occam AM.

El sistema de pedalier también ha sido simplificado, adoptando el estándar PressFit 92. Rodamientos más anchos, más rigidez y menos mantenimiento en esta zona crítica.

Como es costumbre en Orbea, confían al 100% en su trabajo, por ello ofrecen también en las nuevas Occam 2016 garantía de por vida en defectos de fabricación.

Respecto a las tallas, en la Occam TR de 29″ van desde la M, L y XL, suprimiendo la talla S, y en las Occam AM van desde la S, M y L.

Los modelos Occam TR y AM en aluminio están fabricados con tubos hidroformados que poco tienen que envidiarle a las suaves formas del carbono. Cuentan con las mismas especificaciones que el modelo de carbono salvo la tecnología UFO de flexión de los tirantes. En este caso lo modelos de aluminio de Occam 2016 utilizan el eje concentrico Boost. La diferencia en peso entre el modelo de carbono y el de aluminio es de unos 500 gramos aproximadamente.

Respecto a su predecesora, el cuadro de la Occam que vio la luz en 2013, se ha conseguido aligerar 210 gramos. Orbea utiliza el ya conocido Carbono OMR (Orbea Monocoque Race), fibras de modulo más alto que aumentan la resistencia a la torsión y compresión a la vez que crea un conjunto extremadamente rígido. El peso total del cuadro sin amortiguador se queda en unos sorprendentes 1990 gramos. Una peso pluma en su categoría.

Tanto las horquillas como amortiguadores corren a cargo de FOX con su extensa gama de productos. Orbea ha trabajado codo a codo junto con sus ingenieros para crear unas suspensiones que permitan utilizar todo el potencial que la nuevas Occam ofrecen al usuario. En la imagen siguiente puedes ver a Diego Grasa ‎Responsable Comercial en Europa de Fox Racing con la Occam AM seguido de Xavier Narbaiza, Jefe de Producto de Orbea.

En Orbea siempre piensan en el usuario final, y uno de los mayores problemas que nos podemos encontrar en las largas rutas es que una avería nos deje tirados en medio de la nada y nos toque volver caminando o avisar al vecino para que nos venga a rescatar. Para que esto no ocurra las nuevas Occam de aluminio incorporan un tornillo adicional para, si se rompe el tornillo que sujeta la patilla al cambio, tener un tornillo de recambio y poder seguir adelante.

Otro de los quebraderos de cabeza de los cableados internos son las averías de última hora en frenos o cambios. Perderte una ruta o competición por no tener tiempo material de llevar la bici al taller y ser reparada a tiempo no es gusto de nadie, ni del usuario ni del mecánico. Para ello Orbea a creado un guiado externo también de emergencia, con el que poder sujetar la funda de cambio, freno, tija o mando remoto del amortiguador, y así evitar que nos quedemos en tierra. Esta va fijada en una pequeña guía en la parte superior del tubo diagonal junto con los dos orificios del botellero.

Otra de las pequeñas tecnologías de la Occam se encuentra en el soporte que une tren trasero con el amortiguador, este es capaz de desplazarse unos milímetros aliviando así las cargas laterales y la fricción que sufre el amortiguador, sobre todo en curvas bacheadas. De esta manera alargamos la vida útil de rodamientos y amortiguador, y conseguimos suavizar su funcionamiento.

El anclaje de freno es directo (Direct Mount), quedando la pinza bastante protegida justo entre vaina y tirante por la zona interna de la puntera. Existe la posibilidad de montar tanto uno como dos platos. Al usar un solo plato, podemos desmontar el anclaje Dirtect Mount del desviador. Otro de los guiños que Orbea hace al usuario, es el de incluir con las nuevas Occam un plato extra de 28 dientes para las transmisiones de 10 velocidades, y así poder variar la relacción según las necesidades del terreno o nuestra forma física. También, en las transmisiones de 2×10 de los modelos M de carbono, se incluye un protector MRP que evita que la cadena dañe el cuadro al salirse.

Todos los grupos, (cambios, manetas, frenos…) corren a cargo de Shimano. Sencillez, eficacia y precio reducido han sido algunos de los argumentos. Para las bielas, Race Face y FSA sigue ofreciendo algunos de sus mejores productos.

Lógicamente, tanto el peso como el precio del modelo Occam AM de 140mm de recorrido es un poco más elevado. Cubiertas más anchas, suspensiones, componentes… Todo suma.

Los precios oscilan entre los 1900 euros de la Occam TR de aluminio más sencilla a los casí 7000 euros de la Occam AM Limited de carbono.

Mientras esperamos su producción y llegada a las tiendas este Septiembre, seguiremos soñando con poder tener entre nuestras manos alguna de estas dos sencillas pero grandes máquinas que Orbea ha creado para todos los amantes de la bici de montaña. Este es el video de presentación de la Orbea Occam TR 2016:

Más información en www.orbea.com/int-en/occam-2016

Aquí tienes toda la gama Occam TR y AM 2016 y sus diferentes colores, los cuales puedes elegir independientemente del modelo que elijas, tanto en aluminio como en carbono.