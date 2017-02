Nairo Quintana y el Movistar Team triunfan en la Vuelta a Valencia 2017

El colombiano, sostenido a la perfección por Movistar Team, se lleva su 13ª vuelta por etapas como profesional en Valencia e inicia con la mejor de las sensaciones su trayectoria competitiva en 2017.

En un día que antes de su arranque se presumía más peligroso de lo esperado, a causa de los fuertes vientos que obligaron a recortar buena parte de la etapa, Nairo Quintana y Movistar Team finalmente no tuvieron problemas para adjudicarse la Volta a la Comunitat Valenciana 2017. Los 51 km entre Paterna y Valencia, con cinco vueltas a un circuito urbano alrededor de la Plaza del Ayuntamiento, fueron cubiertos con aplomo por el conjunto dirigido por José Luis Jaimerena, que llevó en volandas a su jefe de filas para confirmar la segunda victoria del año de los de Eusebio Unzué.

El éxito de Nairo -su 13º en una ronda por etapas con Movistar Team desde 2012- se suma a la victoria por escuadras de un conjunto azul que supo luchar en la contrarreloj por equipos y manejarse con soltura frente a lluvia, viento y las montañas que auparon al colombiano ayer al amarillo en Mas de la Costa. Un buen punto de apoyo para una temporada 2017 que arranca para Nairo como empezó 2016: con éxito.

:: DECLARACIONES:

Nairo Quintana: “Estoy muy contento con esta victoria. Sabíamos que no iba a ser fácil hoy y ha resultado un día de bastantes nervios por el viento tan fuerte que hacía. Afortunadamente, tanto el equipo como yo hemos estado muy atentos en todo momento y al final no hemos tenido problemas para mantener el maillot. No creo que haya sido un triunfo más fácil que otros. Después de tantos meses sin competir, la crono por equipos fue un día duro y con las diferencias que se marcaron creíamos incluso que sería complicado acceder al liderato. El resto de días no fueron fáciles, siempre con viento, con tensión… Ayer quizá se hizo menos difícil porque llegué muy entero a la subida final gracias al trabajo del equipo y luego pude rematar bien. El mérito es de mis compañeros que han estado cubriéndome durante toda la semana.

Mi estado de forma al inicio otros años ha sido parecido. Este año tenemos en mente unos objetivos bastante claros, que son el Giro y el Tour y sabemos que acertar con la preparación resultará clave. De momento, pensamos que estamos en el camino correcto para llegar al 100% allí, pero eso no quita para que siempre que se pueda ganar, lo intentemos. Soy uno de los corredores que comienza a ganar en enero o en febrero y que hasta la última carrera del año intenta estar a un buen nivel. Ahora toca recuperar un poco y preparar el Tour de Abu Dhabi y la Tirreno-Adriatico, que serán mis dos próximas carreras”.