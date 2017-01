Mochila de hidratación Dakine AMP 18L

Siempre nos queda un buen sabor de boca tras probar cualquier producto Dakine, y es que su buen hacer tanto en diseño como en utilización de materiales suben y mucho la nota de final de cada prenda, protección o complemento, como en este caso, la mochila de 18L de capacidad Dakine AMP.

Su especial diseño y tamaño la hacen ideal para largas rutas, la practica de la modalidad de Enduro y la aventura en la montaña junto a tu bicicleta. La mochila AMP 18L esconde secretos no solo en su interior, si no también su exterior entre los que destacamos la red inferior para llevar el casco, las protecciones o cualquier bulto grande con seguridad. Esta se puede guardar en un pequeño bolsillo bajo la mochila.

Otra de sus características que la diferencia de su hermana Nomad y que si comparte con la Drafter es el sistema de ventilación en la zona de la espalda denominado “Air Mesh suspended backpanel”, traducido al castellano, es una red rígida que separa nuestra espalda del cuerpo de la mochila. El sistema funciona perfectamente, y el único pero que le vemos es que la curvatura que hace la mochila para separarse de la red imposibilita llevar dentro objetos planos de gran volumen, véase un portatil.

La bolsa de hidratación o agua tiene una capacidad de 3 litros y se alberga dentro de su propio compartimento, separado del resto. La firma como siempre Hydrapack. En el tiempo que la hemos usado no le hemos visto ningún pero, su boquilla es amplia y de buen caudal a la vez que retiene el agua en marcha. Cuenta con un seguro para cuando no estemos sobre la bici y nos descuidemos presionando la boquilla al transportar la mochila el agua no se salga sola. Su sujeción en el pecho mediante imán es muy cómoda.

Las asas son amplias y cuentan con un buen acolchado transpirable. En marcha, salvo que llevemos demasiado peso, se amolda como un guante a nuestro cuerpo. Podemos ajustar las asas en longitud. Estas cuentan con cierre de seguridad en el pecho también ajustable tanto en longitud como en altura.

El cinturón, también ajustable, cuenta en la parte lumbar con acolchados muy amplios que sirven de sujección principal cuando el terreno se vuelve complicado. Ambos cierres tanto el del pecho como el de la cintura son mediante el típico “cierre de mochila”.

El compartimento principal tiene una cremallera doble que permite abrirlo por completo como si de un libro se tratase. La idea es muy buena, pues así podemos acceder a todos los bolsillos y objetos del interior sin tener que estar rebuscando con una mano. Dentro encontraremos varios bolsillos de red con y sin cremallera, asi como otro más aislado para llevar dinero, la documentación, llaves, etc. Cuenta con compartimento para multillave, bomba, cámara de repuesto, etc…

Por fuera, cuenta con un bolsillo superior ideal para llevar las gafas o el móvil, pues esta cubierto por una tela especial que los protege de arañazos. En los laterales y al alcance de la mano sin necesidad de quitarnos la mochila, cuenta con un bolsillo abierto con una goma elástica a modo de cierre en un lateral, y en el lado opuesto otro con cierre mediante cremallera.

El peso es muy reducido, gracias a la utilización de materiales como el Nylon Ripstop

600D, y podemos encontrarla en diversos colores.

Más información en www.dakine.com

Con la colaboración de www.bikerschoice.es