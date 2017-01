Medio Ambiente en contra del ciclismo. Cancelada la MadridExtrema y peligra la Vuelta a Ibiza 2017

Parece ser que seguimos recogiendo la cosecha que llevamos años sembrando, y ya no hablamos solo de aquel pequeño grupo minoritario de ciclistas inciviles (en cualquiera de sus modalidades) que con sus actos denigran a todo el colectivo. Con la llegada, o mejor dicho, la continuación del grupo de políticos de esta nuestra querida España, seguiremos viendo durante unos cuantos años más como la bici y sus usuarios serán perseguidos por las fuerzas del orden, tanto en el monte como en la carretera, como si de personas armadas con escopetas disparando a todo ser viviviente, o coches y vehículos a motor utilizados para ir a buscar el pan o al niño al colegio a 600 metros del chalet, o simplemente utilizarlo a diario para ir a trabajar 300 días al año se tratase.

Si, la bicicleta no les da dinero fresco y ven que cada vez les está comiendo más terreno, en montaña y en carretera. Fomentar su uso solo desacelera su enriquecimiento y el de sus grandes empresas/amiguetes, y llegará el momento, ese punto de inflexión, en el que las bicicletas tomarán el poder. Es ahí cuando realmente nos echaremos a temblar, pues ellos no van a parar de alimentar sus sacas de oro, y nos tocará pagar, pagar por dar pedales, por respirar, por caminar…

En un país donde el gobierno ha hecho suyo el sol o el viento, únicamente para que sigamos pagando (y contaminando) a sus empresas y las de sus colegas, ¿que esperabas, que un vehículo que no contamina y no hace falta recargar de energía/combustible en sus empresas se iba a salir con la suya?. Viviendo en Madrid, cada vez que veo la alerta por contaminación me entra la risa tonta, y no por los gases nocivos que respiramos, si no por que solo hacen saltar la alerta cuando no hay viento o no llueve durante un largo periodo de tiempo, pero cuando el viento o la lluvia se lleva la mierda que sobrevuela la ciudad, ¿qué crees, que no seguimos contaminando igual o más por ver el cielo azul?.

Y en eso llegamos a la cancelación de la próxima edición de la MadridXtrema en 2017, que entre otros pequeños problemas, no se podrá celebrar gracias a Medio Ambiente y la bajada de pantalones de las federaciones, quien siguiendo ordenes de los de arriba, pues aunque las competencias sean autonomicas (ya son varias las comunidades que se rigen por normas similares), han impuesto que cualquier prueba de mountain bike (y de carretera también pero con matices) en territorio español se limite la participación a unas 300 o 400 bicicletas, dependiendo de “su criterio” (veremos que pasa con el soplao, esos son muchos votos). Y lo mismo ha ocurrido ayer en Ibiza, donde su gran Vuelta a Ibiza, ejemplo de muchas pruebas por su gran organización en todos los aspectos, y que cuenta con apoyo de numerosos ayuntamientos de la isla, ha visto como desde Medio Ambiente le ponían la zancadilla, teniendo que retrasar la apertura de inscripciones hasta el día 20 de diciembre, en vista de dar tiempo para reunir diversos informes medio ambientales que el organizador ha de realizar, y pagar, para poder celebrar la prueba, que discurrre mayormente por caminos por los que circulan coches y motos a diario.

Os dejamos con los dos comunicados que seguramente no serán los únicos en 2017.

¡Viva España!

:: Cancelación MadridExtrema 2017: “…los clubes conocimos las nuevas instrucciones a tener en cuenta durante la organización de pruebas para 2017: Más señalización en las distintas zonas de los eventos, personal más numeroso y mejor identificado, señalización de vehículos, cruces, etc…todo ello supeditado a las autorizaciones y/o permisos necesarios para celebrarlas; en mi opinión, este nuevo escenario que obliga a incrementar la infraestructura y el personal en una prueba deportiva en la modalidad de carretera, y limita por indicaciones de Medio Ambiente el número de participantes en algunas pruebas de Mountain bike a 450 participantes, no va a facilitar las cosas en el área organizativa ni de creación de nuevas pruebas. Todo lo contrario…”

:: Retraso apertura inscripciones Vuelta a Ibiza 2017: “La conselleria únicamente les daría permiso para reunir a 300 de los 1.000 ciclistas previstos. «Entienden que es la máxima capacidad que pueden asimilar los espacios por los que pasamos por motivos de erosión del territorio», explicó ayer el presidente del Club Ciclista Sant Antoni, Juanjo Planells, minutos después del encuentro con los técnicos medioambientales.”

Boletín oficial de las Islas Baleares donde no está reflejada dicha ordenanza de limitar los participantes de pruebas deportivas: www.caib.es/eboibfront/mob/es/2016/10538/584370/ley-12-2016-de-17-de-agosto-de-evaluacion-ambienta

Ver más detalles en www.diariodeibiza.es/deportes/2016/11/15/medio-ambiente-pone-peligro-continuidad/878708.html