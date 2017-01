Marco Aurelio Fontana ficha por el Bianchi Team Countervail

El medallista olímpico italiano será el jefe de filas del equipo Bianchi las dos próximas temporadas.

Bianchi y Marco Aurelio Fontana se unen para las dos próximas temporadas. El ciclista italiano –bronce en los JJOO de Londres 2012– ha fichado por el equipo Bianchi Countervail y será el jefe de filas de la escuadra celeste en las competiciones de MTB y ciclocross. Fontana, de 32 años, es uno de los mejores bikers de Italia. Además de la citada medalla de bronce olímpica, cuenta en su palmarés con varios títulos de campeón de Italia de XC y ciclocross, tres títulos del Mundo en competiciones por relevos, oro en el Europeo 2013 y diploma olímpico en Pekín 2008 (5º posición). Fontana es un ciclista versátil y agresivo, con una buena técnica, capaz de ganar carreras tanto de XC como de ciclocross. Además, es uno de los bikers más reconocidos de Italia y con una gran proyección mediática.

Felice Gimondi, presidente del Team Bianchi Countervail y uno de los grandes iconos del ciclismo italiano, fue el encargado de dar la bienvenida a Fontana a la “factoría celeste”. “Marco Aurelio es un gran corredor con gran personalidad, creo que estos dos aspectos son importantes para que mantener un buen rendimiento en carrera y además darle una buena visibilidad mediática a nuestro equipo”. Por su parte, el director del equipo, Massimo Ghiroto, valora sobre todo el que “Fontana aportará un plus a nuestro equipo, con él volveremos a tener grandes resultados; su fichaje representa un extra de motivación e inspiracóon para el resto del equipo a la hora de luchar por las principales carreras en las que participemos”.

Para el corredor italiano, este fichaje representa un salto adelante en su carrera ciclista: “Bianchi ha sido siempre para mí una de las marcas de mayor nivel internacional, siempre me he sentido interesado por Bianchi”. Fontana valora especialmente la estructura de apoyo con el que cuenta el equipo. “El Reparto Corsa Bianchi me proveerá de todo lo que necesito –añade el corredor– tienen una estructura de primer nivel para que los ciclistas nos sintamos arropados”.

En cuanto a las bicicletas de competición, Fontana ya conoce en parte las virtudes y cualidades de la nueva Methanol CV con la participará en las carreras. “Sé que es una bici fabricada con un carbono especial (CV) que permite bloquear las vibraciones que suben por el cuadro y mejorar el rendimiento”. La Methanol CV es la única bicicleta del mundo fabricada con fibras Countervail, una tecnología exclusiva de Bianchi y que permite filtrar al máximo las vibraciones propias del terreno. Además de este modelo, Fontana y sus compañeros usarán también el modelo Methanol Full Suspensión (29er). Para las carreras de ciclocross, el ciclista italiano empleará el modelo Zolder.