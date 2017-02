Joaquim ‘Purito’ Rodríguez: “La Andalucía Bike Race será la primera vez que compita en MTB”

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, uno de los ciclistas más laureados de los últimos tiempos, debutará en el Mountain Bike en Andalucía Bike Race presented by Shimano 2017.

::¿Qué sabes de Andalucía Bike Race presented by Shimano?

Sobre todo me han dicho que es una prueba muy chula y muy divertida. Yo soy nuevo en el mundo del Mountain Bike y me lo tomo con muchísima tranquilidad y con muchas ganas de aprender. Seguro que será una experiencia bonita.

:: ¿Con qué objetivo participas?

Fundamentalmente, disfrutar. Ver el día a día y sobre todo disfrutar de este deporte, que siempre me ha gustado, e intentar conocer algo totalmente diferente aun siendo algo a lo que uno está acostumbrado, que es ir a trabajar en equipo aunque sea en formato individual, y hacer algo más explosivo, con más adrenalina. Como me cuesta tanto bajar, que al final es mi punto débil, me lo tomaré como si cada bajada fuera una prueba.

::¿Será tu primera competición de Mountain Bike?

Será la primera en mi vida. Llevo unas cuantas salidas con José Antonio Hermida y los amigos que entrenan conmigo porque soy muy, muy rígido y me ha costado muchísimo adaptarme a la MTB. Seguramente, sufriré mucho en Andalucía.



::¿Qué crees que debes hacer para adaptarte al recorrido de Andalucía Bike Race presented by Shimano?

Es la primera competición, seguro que iré muy perdido, pero por suerte llevo un equipo detrás que me está ayudando muchísimo. Como que me lo tomaré para hacer deporte y disfrutar, ya que el tema competitivo lo abandoné el día que dejé de correr en bicicleta, todo lo que vendrá será alegría. Ahora me toca disfrutar de lo que nunca he hecho.

::¿Quieres acabar todas las etapas?

Sí, todas. Lo que pasa que depende del equipo, ya que tengo un día en ‘stand by’ en Bahrein. Pero si no tengo que ir, yo las quiero hacer todas. Quiero divertirme, pasármelo bien y si puedo hacerla entera, mejor que mejor. Si no puedo, haré las tres primeras etapas porque tendría que estar en Bahrein por un tema publicitario. Pero si al final me quedo aquí, la haré entera.

::¿Puede ser un punto de partida para verte en más pruebas de esta modalidad?

Sí, seguro que sí. Por ahora todo lo que me estoy encontrando son alegrías, me lo estoy pasando súper bien, hay un buen rollo impresionante y me gusta mucho. La verdad es que es un deporte que me está gustando mucho.