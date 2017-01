Gunn-Rita Dahle seguirá compitiendo con Merida Bikes en 2017-2018

La carrera de Gunn-Rita Dahle Flesjå es inigualable. Desde hace más de 20 años ha formado parte de la élite mundial del MTB, pero la reina del MTB tiene hambre de más.

Después de la desaparición del Multivan Merida Biking Team al final de la pasada temporada, Gunn-Rita ha seguido trabajando para continuar compitiendo al más alto nivel. El distribuidor Merida de Noruega, Stians Sport AS, se puso rápidamente en contacto con ella y junto con Merida, formando un equipo noruego UCI para las próximas dos temporadas.

La trayectoria de Gunn-Rita Dahle Flesjå es única. Empezó a competir de la mano de Stians Sport AS / Merida en 2002 y ha formado parte del equipo Multivan desde sus inicios. A lo largo de su carrera de 20 años, Gunn-Rita ha ganado el Campeonato del Mundo 10 veces, 8 Campeonatos de Europa y 29 carreras de Copa del Mundo. Se trata de la mountain biker más exitosa en Copa del Mundo de todos los tiempos.

Vuelta a sus orígenes. Para esta temporada que está por llegar competirá para su propio equipo: Team Merida Gunn-Rita. Ella será quien lo dirija junto con Stians Sport AS, Merida y el equipo nacional noruego. En 2001 Kenneth Flesjå se convirtió en el entrenador personal de Gunn-Rita, y continuará siéndolo también en el equipo Merida Gunn-Rita. El equipo tendrá su sede en Noruega.

El Director General de Stians Sport AS, Stian Steen-Olsen está muy satisfecho de poder seguir colaborando con Gunn-Rita: “Es fantástico poder seguir trabajando con GunnRita Dahle Flesjå otros dos años más. Es la atleta más exitosa del ciclismo de montaña de todos los tiempos, y un icono para Stians Sport AS y para la marca MERIDA. Su entusiasmo por el deporte continúa intacto, y su esfuerzo y profesionalidad siguen a un altísimo nivel incluso después de todos estos años”.

Más carreras noruegas en el calendario. Gunn-Rita continuará al más alto nivel las próximas dos temporadas, el Copa del Mundo, Campeonato de Europa y Mundial serán sus principales objetivos. Con base en Sandnes, Noruega, competirá más regularmente en Noruega. Gunn-Rita se muestra expectante a cerca de los nuevos retos que se le plantean de cara a los próximos dos años: “Deseo continuar al máximo nivel durante otros 2 años más y estoy muy contenta de que sea de la mano de Merida. Tanto Kenneth y como yo estamos muy comprometidos con este proyecto y nada se interpondrá en nuestro afán de ganar carreras. Mi entrenamiento invernal hasta ahora ha ido según lo previsto. Hemos introducido cambios que han funcionado realmente bien. Me siento muy vinculada a MERIDA. Ellos confían y han confiado siempre en mí. No puedo estar más agradecida del viaje que iniciamos juntos en enero del 2002 y mis 19 medallas de oro en Campeonatos del Mundo han sido con bicis MERIDA. Stians Sport AS fue el primer importador internacional en trabajar la marca MERIDA y continúa siendo uno de los más importantes. Estoy enormemente orgullosa de continuar mi carrera dentro de la familia de MERIDA”.

Gunn-Rita comenzó su carrera profesional en el mundo MTB en otoño de 1995. Es una de las deportistas más exitosas de Noruega, independientemente del deporte. A lo largo de sus 20 años de carrera ha sido coronada como la corredora de mountain bike con más victorias. Ha ganado 28 medallas en campeonatos internacionales para Noruega. Gunn-Rita ha sido una de las pioneras en la bicicleta de montaña de mujer tanto a nivel nacional como internacional. Ha dado forma a este deporte y al equipo Multivan para convertirlos en lo que hoy son. Después de su debut en Copa del Mundo en 1995, estaba claro que no iba a ser la última vez que oyésemos algo de esta carismática mountain biker de Bjørnheimsbygd en Strand, Noruega. Durante los 20 años siguientes, Gunn-Rita ha hecho historia en su deporte y ha repetido éxitos ganando el oro en unos JJOO y en Campeonatos del Mundo. El oro más reciente lo obtuvo en la copa del mundo de la temporada de 2015.

En los últimos años, Gunn-Rita ha combinado su vida profesional con su vida familiar, convirtiéndose en madre de Bjørnar (7). Junto con su marido y entrenador, Kenneth Flesjå, han desarrollado la fórmula necesaria para alcanzar el éxito en todos los aspectos de sus vidas. 2016 fue una temporada sólida para Gunn-Rita, y espectacular en otros aspectos. En el Campeonato del Mundo de Nove Mesto, justo al inicio de la carrera sufrió una grave caída. Las lesiones sufridas afectaron su plan de entrenamiento durante semanas, afectando igualmente a su preparación para los JJOO de Río de Janeiro. Después de la decepción sufrida en el Campeonato del Mundo, Gunn-Rita y Kenneth decidieron continuar compitiendo dos temporadas más.

La temporada 2017 tendrá un enfoque completamente XC, pero Gunn-Rita también tendrá tiempo para hacer ciclismo de carretera, esperando poder clasificarse para el Campeonato Mundial de Bergen a finales de septiembre.