Encuesta: ¿Autopistas radiales de peaje solo para ciclistas?

Con todo el lío de las autopistas radiales de peaje y viendo que los coches no las quieren para nada, a mi cabeza vino una idea que por momentos me parecía sensata y por otros momentos descabellada. Y si dejasen esas carreteras para el uso de los ciclistas pagando una pequeña cantidad cuando accediésemos a ellas, dicho de otra manera, poder disfrutar de una autopista de peaje para ciclistas.

Exactamente no se cuanta gente estaría dispuesta a usarlas, habrá gente que no esté dispuesta a pagar por salir con la bici, pero seguro que habrá gente que estaría dispuesta a abonar una pequeña cuota por utilizar una de estas autovías a sabiendas de que no se va a encontrar ningún coche.

No se si a alguien se le habrá pasado esta idea por la cabeza, pero a mi no me disgustaría poder pagar una pequeña cantidad y saber que voy a disponer de unos 40 km en un sentido y otros 40 en el contrario en el que sólo me voy a encontrar ciclistas y sin los agobios de los carriles bici, bien es sabido por todos los problemas que hay los fines de semana en los carriles bici cuando hace bueno.

También es verdad que esta idea rondó mi cabeza cuando se hablaba de que las iban a cerrar, es cuando pensé que antes que cerrarlas los ciclistas podríamos usarlas.

Pues bien, ¿qué opináis?.

¿Utilizarías una autopista solo para bicis pagando un precio módico? No, nunca pagaría por dar pedales

Si, pagaría lo que fuese por ir más seguros

No montaría en autopista ni aun siendo gratis Ver Resultados