Carlos Coloma “¡El ambiente de la Andalucía Bike Race es realmente espectacular!”

:: Te bronceaste de éxito en Río 2016 con una medalla olímpica, sin duda tu mayor logro deportivo. ¿Cómo ha sido tu vida desde que cruzaste aquella línea meta hasta hoy?

La verdad es que está siendo todo muy positivo, a nivel personal y de patrocinadores. Para mí, conseguir la medalla era culminar un sueño desde que era niño y, a nivel social, el reconocimiento ha sido muy grande, así que estoy más motivado que nunca para seguir entrenando duro. La presión está ahí, porque he pasado de ser un Top mundial, a estar entre los favoritos a ganar las grandes citas, pero para mí es un placer. Ahora, más que nunca, mi nombre va a sonar en las grandes competiciones.

::Tu siguiente gran objetivo será el Campeonato del Mundo (Cairns, Australia) en septiembre, ¿tu temporada 2017 se centrará en esta prueba? ¿Qué otros objetivos tienes?

Hay otros objetivos, como son a nivel de desarrollo de producto, de asentarme en mi nuevo equipo Primaflor-Mondraker-Rotor en pruebas maratón como Andalucía Bike Race presented by Shimano y La Rioja Bike Race presented by Shimano, que para mí y para la marca son súper importantes, para entrenar y preparar el Campeonato del Mundo. Las Copas del Mundo también son importantes para mejorar en el ranking mundial y tratar de subir al podio, como ya estuve en su día.

:: Para atacar estos objetivos, lo harás con un proyecto completamente nuevo para ti. ¿A qué se debe el cambio y cómo lo afrontas?

Con MMR he cerrado un ciclo muy bonito del 2014 al 2016 y en el que el objetivo era estar en Río y conseguir una medalla, objetivo que era muy ambicioso y muy difícil de cumplir, y lo hemos cerrado con un diez sobre diez. Me salieron bastantes ofertas de futuro y la que más encajaba era la de Primaflor-Mondraker-Rotor por el tipo de producto que tiene y, sobre todo, de doble suspensión. Entre su experiencia en el apartado de suspensión en el mundo del descenso y del enduro y mi experiencia años atrás en rally, era una fusión muy bonita. Además, mis temas personales eran más difíciles de encajar con otros proyectos. Aquí todo encajaba a la perfección. Hay que agradecer sobre todo a Daniel Alonso por el apoyo que me ha dado todos estos años.

:: Ganaste la última etapa de Andalucía Bike Race presented by Shimano 2013, antes de tu tremenda lesión de hombro. ¿Irás a por un triunfo de etapa este año? La última etapa es corta y explosiva.

La verdad es que sí que hace ilusión. Nunca me he marcado objetivo en Andalucía Bike Race presented by Shimano de disputar la general por mis características y porque para mí siempre es muy pronto, pero será bonito poder disputar alguna etapa. Si veo que veo que voy bien de fuerzas, a pesar de ir con el entrenamiento más tarde que nunca, intentaré luchar para alguna etapa.

:: Conoces bien Andalucía Bike Race presented by Shimano pues has participado en las cuatro últimas ediciones. ¿Cuál es para ti su principal atractivo? ¿Qué te sugiere el formato individual?

La zona es preciosa para aquellos que quieran conocer España o Andalucía. En cuanto al cambio de formato, ya sea individual o por parejas, siempre se ha caracterizado por ser una carrera en la que hay mucho compañerismo y muy buen ambiente, con muchos participantes de niveles diferentes. Personas que quieren competir contra los mejores del mundo y otros cuyo objetivo personal es terminarla. ¡El ambiente que se crea es realmente espectacular!